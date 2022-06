Rutte over boerenprotesten: gevaar veroorzaken niet acceptabel

Premier Mark Rutte noemt het gevaar wat de boeren veroorzaken tijdens de demonstraties op onder meer snelwegen onacceptabel. "We snappen de zorgen van de boeren", zegt hij. Intussen wordt er voor de Tweede Kamer in Den Haag gedemonstreerd door boeren met koeien. Ook waren er vanochtend opnieuw acties op snelwegen in Nederland.

