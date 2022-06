Boerenfiles kosten niet alleen tijd: 'Zo'n 200 euro per uur per vrachtwagen'

Mag je over de vluchtstrook?

Naast de kosten van de transportsector zijn er natuurlijk ook mensen die belangrijke afspraken missen, naar het ziekenhuis rijden voor een bevalling, of op weg zijn naar een begrafenis. Wat zijn je opties?

Rijkswaterstaat zegt dat mensen in een file niet 'zelfstandig de keuze mogen maken om via de vluchtstrook langs de file te rijden'. Dat is gevaarlijk, want er kan zomaar een ander voertuig staan. Rijkswaterstaat: "Helaas was het vorige week ook best vaak zo dat niet alleen de rijbanen geblokkeerd waren maar ook de vluchtstrook."

Rij je toch over de vluchtstrook zonder dat er een noodsituatie is, dan kost je dat 410 euro als je een boete krijgt.

Maar wat zijn dan wel je opties? "Politie is de enige partij die mensen uit de file mag halen en met zwaailicht en sirene langs de file af laat rijden", zegt Rijkswaterstaat. "Zij begeleiden dan deze auto. Naast bevallingen kun je denken aan bijvoorbeeld mensen die op weg zijn naar een afscheid of dat men nog een keer bij iemand mag kijken die ernstig ziek is."

Rijkswaterstaat zegt in zulke gevallen te proberen de politie in te schakelen om mensen weg te leiden.