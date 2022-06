Vroeger was er ook klimaatverandering, waarom is het nu anders?

En ook vroeger veranderde er weleens iets in dit evenwicht. Denk aan de ijstijden, toen de CO2-concentratie in de atmosfeer een stuk lager was dan in de tussenliggende perioden, die we interglacialen noemen. Maar hoe kwam dat dan? Klimaatspecialist Verheggen: "Dat komt door heel subtiele veranderingen in de stand van de aarde ten op zichte van de zon. Daardoor wordt de verdeling van het zonlicht over de aarde een klein beetje anders en dat kan ijsgroei of juist het smelten van ijs veroorzaken."

Veel CO2 in de lucht

Bij de overgang van een ijstijd naar een interglaciaal wordt het water ook een beetje warmer en lost er minder CO2 in op. Er komt daardoor meer CO2 in de atmosfeer, waardoor de aarde nog verder opwarmt. Dat klinkt lastig, maar vergelijk het eens met een glas cola in de zon. Is de cola koud, dan zit er prik (koolzuur) in. Laat je het glas in de zon staan, dan gaat die prik eruit. Zo werkt het ook met een oceaan.

Andersom werkt het ook zo, als het na zo'n 10.000 jaar weer langzaam kouder wordt, dan kan er meer CO2 worden opgenomen door de oceaan. Daardoor wordt het kouder, wordt het broeikaseffect zwakker en wordt het nóg kouder.

Uiteindelijk resulteert weinig CO2 en veel ijs in een ijstijd, en dat gebeurde al vaak, zo zie je in onderstaande grafiek (de meerdere dalletjes in de grafiek zijn in de praktijk ijstijden).