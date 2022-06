Onveilige traphekjes nog altijd te koop, Consumentenbond waarschuwt

De resultaten zijn gedeeld met toezichthouder de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Plakstrips

Ook in 2019 kwamen meerdere traphekjes niet door de test van de Consumentenbond. Van de 15 geteste hekjes waren er toen maar liefst acht zo gevaarlijk dat ze het rapportcijfer 1 kregen.

Veel van die hekjes bleken levensgevaarlijk als ze alleen met de meegeleverde plakstrips werden vastgezet. In handleidingen van veel van de hekjes werd geadviseerd ze te bevestigen met plakstrips óf schroeven. Veel hekjes die in de test alleen met plakstrips vastzaten, vielen uit de deur-, muur-, of trapopening.