Corona is terug, maar de zorgen (nog) niet: 'De situatie is heel anders'

Hoe staat het met het nieuwe vaccin?

Of er een nieuwe prikronde komt voor alle Nederlanders is op dit moment niet te zeggen, zegt immunoloog Huckriede. "Maar er is wel ontwikkeling met een omikronvaccin. Die is gericht op de BA.1-variant van omikron. Het vaccin dat nu nog wordt toegediend is gericht op de variant uit maart 2020.

Inmiddels zijn de varianten BA.4 en BA.5 dominant in ons land, en dus is het vaccin - nog voor gebruik - al niet meer precies passend. Toch zal een nieuw vaccin beter passen op de varianten die nu rondgaan en daarmee is het wel een vooruitgang, zegt viroloog Eric Snijder.

Volgens Huckriede kan het nog maanden duren tot we met een nieuw vaccin gaan prikken. Het kan ook nog een mix worden van het oude vaccin en het nieuwe, en er is ook een mogelijkheid dat we het bij het oude vaccin houden, want dat werkt óók nog steeds tegen omikron.

Het kabinet zegt in ieder geval klaar te zijn voor een nieuwe landelijke prikronde, mocht dat nodig zijn. Minister Ernst Kuipers in een Kamerbrief: "Er zijn voldoende vaccins op voorraad om, indien nodig, alle 12-plussers in het najaar opnieuw te vaccineren." Binnen twee maanden zou het mogelijk moeten zijn om 1,5 miljoen Nederlanders per week te vaccineren. "Al blijft het vinden van personeel wel een uitdaging."