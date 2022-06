Mogelijk eerste tropische dag, vanavond onweer

Later vannacht komen er opnieuw onweersbuien aan. "Die zullen nog een stuk heviger zijn, met veel neerslag. Lokaal kan er 30 millimeter vallen, wat kan leiden tot wateroverlast. De exacte koers van de buien is nog niet zeker maar lijkt in een strook van Limburg naar Utrecht te lopen."

Morgen verloopt op veel plekken ook behoorlijk nat. In de ochtend is het in het noorden en oosten bewolkt met (onweers)buien en mogelijk lokaal wateroverlast. "In de loop van de middag volgen vanuit het zuiden opnieuw regen- en onweersbuien." Het wordt gemiddeld een graad of 23.