Politie over boerenprotest: 'Moeilijk optreden als het zo massaal is'

"Er zitten twee kanten aan de medaille", zegt hij. "Aan de ene kant hebben we goed contact gehad met de boerenorganisaties en afspraken kunnen maken. Aan de andere kant hebben ze voor gevaarlijke situaties gezorgd op de weg. Hier hebben we vervolgens tegen moeten optreden. Dat is achteraf gezien gewoon niet goed geweest."

Optreden politie

Had de politie beter kunnen én moeten optreden, is de vraag. Woelders: "We hebben uitgebreid gecommuniceerd dat het wettelijk niet is toegestaan om met tractoren de weg op te gaan. Het is gewoon gevaarlijk. Maar we hebben de indruk dat de boeren toch samen hebben afgesproken dat ze het wel zouden doen."

In die wetenschap heeft de politie geprobeerd om de boeren op verschillende punten tegen te houden. "Dat is bij sommige groepen gelukt", zegt Woelders. "Maar een aantal zijn gewoon om ons heen gereden. Zo hup, door de berm de snelweg op. Dan is de afweging: wat ga je doen? Want als je ze nu stopzet, krijg je enorme opstoppingen. In het kader van verkeersveiligheid hebben we dat niet gedaan."