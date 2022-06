Yeşilgöz: boeren zoveel mogelijk beboeten voor overtredingen

Op verschillende plekken gingen boeren met trekkers de snelweg op en brachten daarmee andere weggebruikers in gevaar. "Regels zijn er voor iedereen en er zijn verschillende manieren om op te treden", zegt Yeşilgöz tegen persbureau ANP. Een daarvan is het achteraf beboeten. Dat is deels lastig omdat een kenteken op een trekker nog niet verplicht is.

Identiteit achterhalen

Boeren riepen daarnaast vandaag collega's mét kenteken op dat van hun trekker te halen. Mogelijk kan ook met camerabeelden de identiteit van boeren worden achterhaald, maar dat is aan de politie.