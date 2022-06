Ouders denken nog vaak dat kind gilt als het verdrinkt – dat is niet zo

In de afgelopen tien jaar verdronken er in Nederland jaarlijks gemiddeld 78 kinderen, blijkt uit onderzoek. Driekwart van hen is tussen de 0 en 5 jaar. "Het gebeurt vaak in en om huis, bijvoorbeeld in een opblaasbaar zwembadje, een vijver of in bad. Of het gebeurt in open water", zegt Ingvar Berg, spoedeisendehulparts bij het Haaglanden Medisch Centrum. Hij is gespecialiseerd in verdrinking.

Dat kinderen verdrinken, heeft vaak te maken met een gebrek aan toezicht, zegt Berg. "Hierdoor kan het kind te water raken. En dan gaat het vaak snel. Binnen enkele minuten verdrinkt het kind. Je moet het maar net doorhebben als ouder."

Want jonge kinderen maken geen geluid als ze verdrinken - al denken de meeste ouders dus van wel. "Wat je in films ziet, dat mensen nog even goed spetteren, gebeurt niet. Veel jonge kinderen raken in paniek en gaan vrij snel met hun hoofd onder water. Vooral kinderen tussen de 0 en 5 jaar zijn een risicogroep."

Eén op zes overlijdt

Ook Shiva Winter, voorzitter van de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid (NSWZ), zegt dat veel ouders niet weten dat kinderen in stilte verdrinken. "Het is een onbekend fenomeen." Hij moet denken aan een video van een 5-jarig jongetje dat in een druk zwembad tig keer kopje-onder ging voordat iemand doorhad wat er gebeurde. Hij overleefde het gelukkig.

Let op: de beelden kunnen als schokkend worden ervaren