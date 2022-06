Machinist na dood conducteur Herman: 'Het is mis, ik voel het, een onderbuikgevoel'

Het is snel duidelijk dat er inderdaad wat aan de hand is, want reizigers die op het perron staan, kijken aandachtig de trein in. "Wat ga ik aantreffen? Is het eerste wat ik denk."

'Ik zie hem wit en grauw worden'

Er is een hoop geduw en geschreeuw op het station, schrijft hij. En na een knikje richting conducteur Herman lijkt het redelijk af te lopen. "Ik loop terug en op dat moment stapt Herman uit de trein en zie ik dat het niet helemaal goed gaat. Ik zet hem op het bankje op het perron om even bij te komen en hij pakt zijn pufje omdat hij het wat benauwd heeft."