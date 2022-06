Kolencentrales opschakelen om gasvoorraad te vullen: 6 vragen

5. Wat als het niet lukt om de voorraad te vullen?

"Fingers crossed", zegt Hieminga. En dan heeft hij het over de temperatuur in de winter. Want als we een milde winter krijgen, dan hebben we minder gas nodig om onze voeten warm te houden. "Als we straks kunnen schaatsen in de winter is dat slecht nieuws voor de voorraden."

Áls het koud wordt, dan is de kans groot dat de prijs nog verder oploopt dan nu al het geval is. In het uiterste geval komen zelfs de leveringen in gevaar. Raadzaam is het dus in ieder geval om de verwarming niet elke dag te laten loeien. Hieminga: "Het lijkt een dure én koude winter in huis te worden."