Twee lichamen gevonden in zoektocht gecrasht vliegtuigje Calandkanaal

Het lichaam van de man werd afgelopen vrijdag gevonden. "Hij is door de familie herkend als de 58-jarige Noorse piloot van het vliegtuig", aldus de politie. Gisteren is ook het stoffelijk overschot van een jongen gevonden. Vermoedelijk is dat de 15-jarige zoon van de piloot, maar 'er loopt nog een onderzoek naar de identiteit van deze jongeman', aldus de politie.

De slachtoffers zijn allebei gevonden in het gebied waar de crash is geweest. "Niet heel ver daar vandaan", laat een politiewoordvoerder weten. De politie zocht meerdere dagen naar het wrak en de slachtoffers, onder meer met een politiehelikopter en een sonarboot. Dat de slachtoffers niet eerder zijn gevonden, komt volgens de woordvoerder waarschijnlijk door het moeilijke zoekgebied. "Er zijn daar veel verschillende dieptes. Maar op een gegeven moment komt een lichaam naar boven, daarom hebben we ze kunnen vinden."

Crash 5 juni

Het vliegtuigje crashte op 5 juni in het Calandkanaal in Rotterdam. Meteen werd een grootscheepse zoekactie op touw gezet, maar meer dan brokstukken en een oliespoor werd in eerste instantie niet gevonden.