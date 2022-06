Zet je wekker om 4 uur: er zijn vijf planeten op een rij te zien

Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus. In die volgorde zijn ze om een uur of 5 te zien. In één lijn, dat komt niet vaak voor. De laatste keer was in 2004.

Wekker om 4 uur

"Je ziet wel vaak meerdere planeten, maar niet vaak zo dicht bij elkaar", zegt meteoroloog Magdel Erasmus van Buienradar. Dat komt omdat de planeten allemaal een erg andere baan om de zon hebben. Jupiter doet er logischerwijs een stuk langer over om een ronde te maken dan Mercurius, dat een stuk dichter bij de zon staat. "Nu vallen de wentelbanen van de planeten samen aan de nachtelijke hemel."