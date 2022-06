Motor botst in volle vaart op scooter: twee meisjes ernstig gewond

Twee meisjes van 16 en 17 jaar zijn gisteravond gewond geraakt bij een ongeluk in Vlaardingen. Een motorrijder botste hard tegen hun scooter aan. Eén van de meisjes is er zeer ernstig aan toe, zegt een politiewoordvoerder. Het andere meisje is ook zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond 23.00 uur op de Holysingel. Een 24-jarige man uit Papendrecht botste met zijn motor op volle snelheid tegen de meisjes, die samen op één scooter reden, aan. "Hij ligt met forse verwondingen in het ziekenhuis", zegt de woordvoerder. De man is aangehouden als verdachte. Volgens getuigen was hij mogelijk met een soort straatrace bezig. De politie kan dit niet bevestigen. Vermoedelijk was er ook een auto betrokken bij het ongeluk. De politie heeft de voertuigen in beslag genomen en doet onderzoek naar het incident. Lees ook: Jongen (16) aangehouden voor in rug steken fietsster Vlaardingen