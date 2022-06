Viroloog Van Ranst hoort vaak dat hij dood moet: 'Dit loopt ooit fout af'

Wat kan de politie?

De politie kan in dit soort gevallen ervoor kiezen om een dreigingsbeeld op te stellen, zegt politiedeskundige Jaap Timmer. "Ze kijken dan zoveel mogelijk mee en verifiëren hoe serieus het is. Ook proberen ze te achterhalen van wie de bedreigingen komen."

Vervolgens is er bescherming mogelijk door persoonsbeveiliging met beveiligers, en ook objectbeveiliging is een optie, legt Timmer uit. "Dan moet je denken aan camera's rond woning en werkplek, en ook aan ANPR-camera's. Dat zijn camera's die kentekenplaten registreren en signaleren als er bepaalde auto's in de buurt zijn." In Nederland zorgt de NCTV daarvoor en is ook het bevoegde gezag, weet Timmer.

Als er mensen in beeld zijn die de dreigementen uiten, worden die soms opgezocht. "Op die manier weten ze dat ze in de gaten worden gehouden. De politie kan mensen hinderlijk volgen, hun acties verstoren als je weet dat ze betrokken zijn. Ook zijn bezoekjes van de wijkagent mogelijk." Mensen die eerder de fout in zijn gegaan, kunnen in sommige gevallen preventief worden aangehouden.

In veel gevallen gaat het ook om tieners die online bedreigingen uiten, zegt Timmer. "Dan kan een gesprek thuis goed helpen, want vaak weten ouders ook niet wat er aan de hand is."

Timmer: "Pubers kennen niet altijd de consequentie van hun daden. Als ze horen dat ze mogelijk van school moeten en hun toekomst verkwanselen, komt dat vaak wel binnen. De ouders passen na zo'n gesprek vaak ook extra goed op. Dat helpt vaak goed."