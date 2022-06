166.000 kuikens afgemaakt vanwege vogelgriep in Friese Tzum: 'Zeer besmettelijk'

Eergisteren nog kwam er een bericht vanuit Texel dat er zeker 3000 kadavers van vogels zijn gevonden. Er is sprake van een 'extreme uitbarsting' onder de grote stern, laat Natuurmonumenten weten. Zowel broedende sterns als hun jonge kuikentjes sterven.

Vervoersverbod

Twee andere pluimveebedrijven die in de 3-kilometerzone van het besmette bedrijf in Tzum liggen, worden gescreend op vogelgriep. In een zone van 10 kilometer rond de vleeskuikenhouderij geldt per direct een vervoersverbod voor vogels, eieren, mest en gebruikt strooisel.

Landelijk geldt al maanden een ophok- en afschermplicht in verband met vogelgriep.