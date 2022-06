Flauwval-challenge ook in Nederland: moeder Kim waarschuwt

Natuurlijk was de eerste vraag van Kim aan haar dochter: wat is er gebeurd? Daar kwam op het begin geen antwoord op. Ook niet toen Kim over een challenge begon. "De juf had gehoord dat ze daarover hadden gesproken, maar Jaylie ontkende aanvankelijk. Toen ik later op de dag een klasgenootje van haar sprak, kwam het hoge woord eruit: ze had meegedaan aan een flauwval-challenge."

Uiteindelijk gaf de dochter van Kim ook zelf toe wat er was gebeurd. "Ze zei dat ze het maar één keer had gedaan, dat het zwart werd voor haar ogen en daarna omviel. Gisteren ben ik daarom gaan zoeken op sociale media over de challenge en ben echt geschrokken van wat ik tegenkwam. Dit soort filmpjes waarbij jongeren worden beïnvloed om dezelfde gevaarlijke dingen te doen, zouden echt verboden moeten worden."

'Moet overal besproken worden'

Kim heeft een 'heel goed gesprek' gehad met haar dochter, die zich later ook realiseerde hoe fout het had kunnen aflopen. "Ik zei: wat als ik je gisterochtend voor de laatste keer levend had gesproken? Ze gaf toe dat ze een fout had gemaakt, en ook de school is erg geschrokken. Zij hebben alle ouders gisteren een mail gestuurd om dit te bespreken thuis. Maar dat moet niet alleen in Roermond gebeuren, maar overal in Nederland."

Daarom wil Kim haar verhaal delen, ook al is het pas net gebeurd. "Mijn dochter is er goed vanaf gekomen, maar wat als er morgen een Nederlands kindje in coma komt te liggen, of hersendood wordt verklaard door zo'n stom filmpje? Dit moet echt stoppen."