Energie duurder: maar gok je variabel, of kies je voor zekerheid?

1. Huidige tarieven

Logisch, check de tarieven en vergelijk die van verschillende aanbieders. Want die tarieven zijn zeker niet altijd gelijk. "Een aantal aanbieders hanteert dure tarieven, bij andere is het variabele tarief schappelijk. Het is zonde van je portemonnee als je zonder het te weten voor het dure variabele tarief kiest."

Dat zegt energie-expert Sinie Oskam van vergelijkingssite Gaslicht.com. Zij ziet dat de vragen op dit vlak toenemen, en nu er weer wat te kiezen is, kunnen ze ook weer beter adviseren. "In het voorjaar zeiden we nog: blijf maar even zitten waar je zit. Maar de laatste weken is er meer aanbod." Bij het afsluiten van een nieuw contract geldt dus vooral: doe goed onderzoek.