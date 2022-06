Krijgen we een coronagolf deze zomer? Alles wijst erop van wel

4. Hoe zit het met het vaccin: moet dat worden aangepast aan de nieuwe varianten?

Dat zal vroeg of laat een keer moeten gebeuren, zegt Koopmans. "We weten dat de bestaande vaccins nog steeds goed beschermen tegen omikron. De beschermingsduur is alleen wat korter", legt ze uit. Maar dat betekent niet dat het voorkomt dat je besmet kunt raken met BA.4 of BA.5. "Nieuwe varianten kunnen de antistoffen die je immuunsysteem aanmaakt beter omzeilen. Daarnaast is het de vraag hoeveel antistoffen je nog hebt, want na een tijd nemen die af."

5. Kunnen we nieuwe varianten verwachten die nóg besmettelijker en ziekmakender zijn?

"Je kunt nog steeds ziek worden door deze nieuwe varianten", zegt Koopmans. "Maar over het algemeen is de ziekte wel milder. Je hebt minder kans op een ernstig ziekteverloop als je gevaccineerd bent of eerder geïnfecteerd bent."

Daarnaast zijn BA.4 en BA.5 niet per se ziekmakender. "Er is niet een heel groot verschil met eerdere omikronvarianten. In het lab is wel gekeken naar de variant BA.5. Daaruit kwam naar voren dat deze net iets makkelijker in het longweefsel infecteert dan eerdere omikronvarianten. Maar in de praktijk zien ze niet terug dat mensen zieker worden."