Moslims bezorgd over nieuwe regels Mekka-bedevaart: 'Niemand zag dit aankomen'

Moslims kunnen zich tot vanavond 19.00 uur aanmelden via de website van de Saoedische overheid. Maar zeker van een plaats zijn ze niet. Een loting zal uiteindelijk bepalen wie dit jaar van 7 tot 12 juli mag afreizen naar Mekka.

'Teleurstelling'

Voor moslims die de pelgrimstocht willen doen, zijn de nieuwe regels een enorme tegenvaller. Abdelelah (43) vindt het een 'behoorlijke teleurstelling'. "Ik had al een plekje bemachtigd en een aanbetaling gedaan bij een reisbureau", zegt hij. "Ook was ik al bezig met de voorbereiding en had ik vrije dagen geregeld van werk. Het is heel heftig nieuws. Niemand had dit verwacht of zien aankomen. Ik snap het ook totaal niet."

Hij wil al drie jaar lang de bedevaart naar Mekka doen. De reis liet door twee jaar corona nog even op zich wachten, maar dit jaar moest het dan echt gebeuren. Het zou zijn eerste keer zijn. "Ik had er ook al voor gespaard. Zodra het weer mogelijk was, wilde ik die kant op gaan."

Maar helaas, zijn plekje is vergeven. Toch heeft Abdelelah de hoop nog niet opgegeven. Via het nieuwe platform heeft hij zich opnieuw aangemeld, maar of hij een plekje krijgt? "Ik denk het niet. Er zijn zoveel mensen uit de hele wereld die willen gaan. Ik was al blij dat ik via het reisbureau een plekje had gekregen."