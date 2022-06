Vader tennisheld Tim van Rijthoven nog vol ongeloof: 'Zo trots'

Tot zijn grote spijt was Ton er gisteren niet live bij om zijn zoon toe te schreeuwen. Misschien maar beter ook, vertelt hij vandaag aan RTL Nieuws vanuit Italië, want op het scherm zie je alles toch net wat beter. "We hadden twee tablets neergezet. Eén met Engels commentaar, de ander was Nederlands. Iedereen in het hotel keek mee, ze wisten allemaal dat mijn zoon in de finale stond en iedereen leefde ontzettend mee."

Als kleuter op de tennisbaan

Ton nam Tim voor het eerst mee naar de baan toen hij vier jaar oud was. Al snel werd duidelijk dat hij talent had, vooral toen hij als 8-jarige jongen Brabants kampioen werd. "Dat was het moment dat ik zei: het is verstandig als iemand anders hem gaat coachen. Ik was te fanatiek en dacht: misschien werkt dat wel averechts."