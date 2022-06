Viroloog Koopmans niet naar festival Oerol door 'veiligheidsrisico'

In een reactie via een woordvoerder laat de viroloog weten dat ze 'erg teleurgesteld' is over de annulering. Ze wilde met haar tweet 'benadrukken dat je als wetenschapper geconfronteerd wordt met vragen over veiligheid waar je geen ervaring mee hebt. Daardoor kan bewegingsvrijheid worden beperkt, zowel in werk als privé'.

Niet de eerste keer

Op vragen naar de aard van de dreiging wil ze niet ingaan. Volgens de Rotterdamse nieuwszender Rijnmond laat Koopmans nog weten dat het 'niet de eerste keer' is dat dit haar overkomt. De politie Noord-Nederland wil niets zeggen over de situatie. "Over de beveiliging van personen doen we nooit uitspraken", aldus een woordvoerster. Caroline van de Pol, de burgemeester van Terschelling, is niet betrokken geweest bij het besluit om Koopmans niet naar het eiland te laten komen.

Op sociale media reageren veel bezoekers van Oerol verbaasd en ontstemd over het nieuws. Een woordvoerder van het festival laat weten dat Oerol niet is benaderd voor overleg over het beveiligingsrisico van Koopmans. "Wij zijn niet benaderd over de kwestie en niet op de hoogte wat er wél nodig zou zijn voor de beveiliging van mevrouw Koopmans." Oerol treft ook geen extra maatregelen naar aanleiding van het bericht.