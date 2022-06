Tientallen boeren protesteren voor huis minister: gaan ze een grens over?

Bedreiging

Maar was er ook daadwerkelijk sprake van bedreiging? Volgens hoogleraar strafrecht Joost Nan hangt dat af van de omstandigheden, maar 'is met enkelen voor iemands deur staan daarvan nog geen sprake'. "Bedreiging is dat je bij de ander 'redelijke vrees' opwekt dat deze bijvoorbeeld zwaar wordt mishandeld of erger", zegt hij. "Dat betekent dat je de ander bang maakt dat je hem of haar iets ernstigs aan gaat doen. Dat was volgens mij in dit geval niet zo."

Maar de boeren moeten dit niet stelselmatig gaan doen, zegt Nan. "Want dan wordt het belaging of stalking, en dat is strafbaar. Ook moeten ze niet iets kapot maken, want dan wordt het vernieling. En als ze iemand slaan of iets dergelijks, wordt het mishandeling."

Maar ze hebben de minister wel geïntimideerd, haar kinderen zaten bijvoorbeeld 'binnen te trillen'. Is dat niet strafbaar? "Nee, intimidatie is geen wettelijke term binnen het strafrecht, het is vooral een paraplubegrip voor iemand lastigvallen, zoals bij seksuele intimidatie", zegt hij.