Medewerker slachthuis Tilburg overleden na aanval stier

In een slachthuis in Tilburg is een medewerker overleden nadat hij was aangevallen door een stier. Dat heeft de politie zojuist laten weten.

Het ongeval gebeurde vanochtend rond half zeven bij slachtbedrijf Vion aan de Enschotsestraat in Tilburg. Volgens een woordvoerder van de arbeidsinspectie werd het slachtoffer tijdens het laden en lossen aangevallen door de stier. De politie laat weten dat zij samen met de arbeidsinspectie op dit moment verder onderzoek zal doen naar de verdere toedracht van het incident. Ook Slachtofferhulp is door de politie ingeschakeld, waarschijnlijk hebben veel collega's het incident zien gebeuren. Lees ook: Levend koken van varkens in slachthuizen gaat nog altijd door