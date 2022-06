Tim (27) vergokte tienduizenden euro's: 'Winnen is het ergste wat je kan overkomen'

Eshuis weet dus als geen ander hoe verslavend gokken kan zijn. Juist daarom vindt hij het vreselijk dat er sinds vorig jaar gokreclames op televisie zijn waarin bekende Nederlanders mensen oproepen om een gokje te wagen. "Ik geef nu voorlichting aan kinderen van 14 tot 16 jaar. Ik hoor het van hen allemaal: het is stoer om te gokken. Want als Wesley Sneijder kan winnen, dan kan ik het toch ook? Kinderen zijn kwetsbaar, zeker als ze voorbeelden zien op televisie die hen aanspreken. Het verbaast me dan ook niets dat er meer jongeren zijn gaan gokken."

'Spoor geen kinderen aan'

Die reclames moeten zo snel mogelijk van de buis, vindt Eshuis. "Het maakt me pissig dat kinderen op het voetbalveld nu roepen: 'Kom, we gaan even een betje zetten', verwijzend naar een gokwebsite. Het is niet erg dat gokken legaal is geworden, want toezicht is belangrijk, maar ga geen kinderen aansporen om hieraan te beginnen. Het is echt een gevaar dat er hierdoor elke dag nieuwe mensen zoals ik bij kunnen komen."