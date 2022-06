Peultjes uit Zimbabwe in de supermarkt, terwijl ze hier ook groeien: waarom?

Hierdoor is het aanbod in Nederland afgenomen, waardoor de supermarkten nu alleen nog peultjes uit onder andere Zimbabwe en Guatemala aanbieden.

Volgens de LTO is het in het kader van duurzaamheid van cruciaal belang dat dit gaat veranderen en dat producten die in het betreffende seizoen in Nederland worden geproduceerd niet meer geïmporteerd worden. Daarover gaan ze de komende jaren in gesprek met de supermarkten. "Wil verduurzaming werkelijk slagen, dan is het nodig het frame van 'altijd de laagste prijs' los te laten."

Door lucht of over zee?

Maar is het zo klimaatonvriendelijk? Jumbo laat weten dat hun peultjes 'in de regel over zee worden vervoerd en niet per vliegtuig om zo de impact op het milieu te verkleinen'. Onderzoeker Baltussen: "Het energieverbruik is beperkt als je vervoert per schip. Waarschijnlijk verbruik je dan voor één peultje nog minder dan wanneer je een peultje hier in een kas teelt. Als je het peultje per vliegtuig naar Nederland laat komen, is dat een ander verhaal. Dat zal het klimaat echt geen goed doen."

Albert Heijn laat weten dat hun peultjes wel per vrachtvliegtuig naar Nederland komen, maar de supermarkt is 'in gesprek om ze per schip te laten komen'.