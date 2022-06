'Gratis werknemers? Veel stagiairs krijgen niets betaald'

Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), meldt Trouw. In dat onderzoek werden ruim 4900 wo- en hbo-studenten ondervraagd naar hun ervaringen en problemen. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten:

In het algemeen zegt 44 procent van de stagiairs dat zij geen vergoeding krijgen

In het onderwijs is het percentage opvallend hoor: 85 procent

Ook in de zorg krijgen stagiairs vaker geen, dan wel een vergoeding: 51 procent.

Problematisch

Volgens het ISO is het ontbreken van een vergoeding voor stagiairs problematisch. "Zeker tijdens een voltijds stage is het lastig om een bijbaan te hebben. Als je je bijbaan moet opzeggen en je ontvangt geen stagevergoeding kun je financieel in zwaar weer komen. Als stagiair verzet je werk voor de werkgever, wij vinden dat daar een beloning bij past", zegt Lisanne de Roos, voorzitter van het ISO.