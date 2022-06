'Beroemde' bultrug duikt weer op voor Zeeuwse kust

Voor de Zeeuwse kust is gisteren een bultrug gezien. Volgens stichting SOS Dolfijn gaat het zeer waarschijnlijk om hetzelfde dier dat de afgelopen dagen voor de Belgische kust is waargenomen, en eerder werd gezien in de buurt van Westkapelle. "Weer eens wat anders te zien dan een zeehondje vandaag."

Dat schrijft strandpaviljoen DOK 14 in Candzand op Facebook, waarbij ze de beelden van het dier delen: 'Jong en relatief klein' Vorige maand werd in de buurt van het Zeeuwse Westkapelle al een bultrug gespot en springend op film vastgelegd door een visser. Lees ook: Spectaculaire walvisbeelden in Zeeland: 'Heel veel mazzel gehad' Ook daarvan zegt het Belgische Natuurpunt dat het vermoedelijk hetzelfde exemplaar is. De natuurorganisatie meldt dat sinds eind mei dagelijks een bultrug wordt opgemerkt tussen Knokke en Zeebrugge. Het gaat voor zover bekend om een jong en relatief klein exemplaar. Tot 18 meter lang In Nederlandse wateren worden wel vaker bultrugwalvissen gezien. Sinds 2003 worden volgens Natuurpunt steeds vaker bultruggen gemeld in de zuidelijke Noordzee. Volwassen exemplaren kunnen tot 18 meter lang worden en wegen maximaal 40 ton. De beroemdste bultrug tot dusver was Johannes/Johanna, die in 2012 strandde op een eilandje bij Texel. Lees ook: Foutje: zeeleeuw belandt per ongeluk in bek van bultrug