Naar de rechtszaal, voor Peter R.: 'Het is mijn plicht om hier te zijn'

Tientallen anderen lopen ook rustig de rechtbank in Amsterdam binnen. Bomvol is het niet, maar interesse is er zeker om te horen hoe de rechter deze ochtend de twee verdachten ondervraagt. Het zal voor veel bezoekers niet altijd even bevredigend zijn.

Voorverkenningen

Delano G., de vermoedelijke schutter, beroept zich gedurende de hele dag op zijn zwijgrecht. Dat deed hij ook al tijdens vorige zittingen. Hij lijkt op camerabeelden te staan, wordt geconfronteerd met gesprekken via de telefoon, maar laat niets los. De enige vraag die hij wel beantwoordt, is of hij extra water wil. "Ja graag."