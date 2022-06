Steeds meer meldingen van probleemplant Japanse duizendknoop

Landelijk nam het aantal meldingen flink toe ten opzichte van voorgaande jaren. Alleen al in dit jaar tot eind mei werden er bijna anderhalf keer zoveel meldingen gedaan als de eerste maanden van vorig jaar.

Chris van Dijk, plantendeskundige en onderzoeker aan de Wageningen University, zegt dat de plant al langer wijdverspreid is in Nederland. Volgens hem is het goed dat er meer meldingen van worden gedaan. Hoe meer mensen op de hoogte zijn van de probleemplant, hoe beter verspreiding kan worden ingeperkt.

Scheuren in asfalt

Japanse duizendknoop kan worden herkend aan frisgroene bladeren die in het voorjaar een rode nerf hebben. De stengel is groen met rode stipjes en hol. Van augustus tot oktober heeft de duizendknoop witte bloemen. De plant richt schade aan door via bestaande scheuren in beton, metselwerk of asfalt omhoog te groeien. Hierdoor worden deze scheuren groter of kan de omliggende grond omhoog geduwd worden.

De Japanse duizendknoop is een invasieve exoot en verdringt al woekerend andere planten die hier oorspronkelijk groeien. De soort komt oorspronkelijk niet voor in ons land en is in 1823 uit Japan geïmporteerd.