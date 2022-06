Nelson M. van verboden pedofielenclub Martijn opgepakt in Mexico

Op basis van informatie die de organisatie verder deelde, startten de Mexicaanse autoriteiten een 'uitgebreid onderzoek' naar M. Dat leidde volgens Free a Girl tot zijn arrestatie. De Mexicaanse politie heeft onder andere gegevensdragers, foto's van kinderporno en een vuurwapen in beslag genomen.

'Opgelucht'

"We zijn erg opgelucht dat Nelson M. is gearresteerd omdat hij een ernstig gevaar vormde voor kinderen in Mexico", stelt Free a Girl, die de Mexicaanse autoriteiten complimenteert omdat ze 'de zaak zeer serieus hebben genomen'.

Maar dat geldt volgens de organisatie niet voor de autoriteiten in Nederland: "We zijn teleurgesteld in het feit dat de Nederlandse politie hem niet op de internationale gezochte lijst heeft gezet en zijn paspoort niet heeft ingenomen. Het OM heeft niets gedaan om te voorkomen dat Nelson M. zich weer zou bezig houden met dergelijke strafbare feiten. Kinderen moeten wereldwijd worden beschermd tegen dit soort mensen. De gezondheid en het welzijn van kinderen komen in het geding."

Martijn

Pedofielenvereniging Martijn is in 2014 door de Hoge Raad verboden en ontbonden, omdat de leden seksuele relaties tussen volwassen en kinderen verheerlijkten en propageerden. Twee andere oud-leden, Marthijn U. en Norbert de J., zijn in maart veroordeeld tot celstraffen van vier en zes maanden vanwege het voortzetten van de vereniging.