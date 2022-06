Minderjarige meisjes zien man zichzelf betasten in trein, politie doet onderzoek

De afgelopen weken vonden er meerdere zedenincidenten plaats in het openbaar vervoer in Nederland. Een 19-jarige vrouw werd dinsdagavond in de trein tussen Lelystad en Almere betast door een man terwijl ze sliep.

Veertig minuten aangerand

Een week daarvoor werd een eveneens 19-jarige vrouw gedurende veertig minuten aangerand in een verder lege coupé in de trein van Amsterdam Centraal naar Alkmaar. In verband met dat incident is een 40-jarige man uit Den Helder opgepakt.