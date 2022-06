Dronken mannen vallen Oekraïense vluchtelingen lastig: 3 arrestaties

De politie werd zaterdag rond 23.15 uur gewaarschuwd. Het drietal, dat volgens een politiewoordvoerder in een accommodatie naast de opvang verbleef, is ook in de opvang geweest.

Pepperspray

Wat ze daar precies hebben gedaan, weet de politiewoordvoerder niet. Toen de agenten aankwamen, stonden de mannen weer buiten. Ze luisterden niet naar de agenten en een van de mannen kwam agressief op de politiemensen af gestapt. Die gebruikten daarop hun wapenstokken en spoten met pepperspray.

Daarna konden de drie worden aangehouden voor het verstoren van de openbare orde en openbare dronkenschap. Ze zijn in een cel gezet om te ontnuchteren. Waarom ze de groep vluchtelingen lastigvielen, weet de politiewoordvoerder niet. "Ze waren slecht aanspreekbaar. Echt heel erg dronken."