Drukte Schiphol gaat in golven, soms ook rustige momenten

Superlange rijen en rustige momenten: hoe druk het is op Schiphol, verschilt van uur tot uur. Waar het volgens een medewerker in vertrekhal 1 rond 06.00 uur 'echt gekkenhuis' was, waren de meeste hele lange rijen in de vertrekhallen tussen 08.00 en 09.00 uur verdwenen. "We verwachten dat het later wel weer drukker wordt. Dan zijn er weer veel vluchten gepland. Het is nu alleen even een rustig moment."

Omdat veel passagiers door de grote drukte op de luchthaven van de afgelopen dagen op het ergste zijn voorbereid, klinken er soms opgeluchte reacties. "Het is hier best rustig", zegt iemand. Enkele beveiligers beamen dat, al verwijzen ze voor verdere vragen door naar persvoorlichting en informatiebalies. Hekken en linten Een flink aantal Schipholmedewerkers begeleidt de reizigers. Ook zijn er veel hekken en linten geplaatst om reizigers in goede banen te leiden. Daardoor loopt het ook bij balies voor vluchten naar de Verenigde Staten, waar het beduidend drukker is dan elders op de luchthaven, door. Bij de aankomsthallen druppelen de mensen daarnaast geleidelijk binnen. Van opstoppingen is daar geen sprake. Veel mensen lopen meteen door naar het station om de trein te pakken naar huis. Lees ook: KLM laat duizenden passagiers achter op Europese vliegvelden vanwege chaos Schiphol Schipholmedewerkers zeiden eerder al dat ze rekening hielden met een hectische nacht van zaterdag op zondag. Het vliegveld kampt al weken met een structureel personeelstekort bij onder meer de beveiliging en afhandelaars - die onder meer verantwoordelijk zijn voor het laden en lossen van vliegtuigen. Passagiers moesten vaak urenlang in de rij staan. De luchthaven werkt aan oplossingen voor de problemen. Maar dat kon niet voorkomen dat de situatie gisteren opnieuw uit de hand liep. KLM zag zich gedwongen vluchten te schrappen van passagiers in 42 vliegtuigen, die leeg vanuit Europese bestemmingen naar Schiphol vlogen. Lees ook: Loonexplosie tot 60 procent moet zwarte zomer Schiphol voorkomen Door met name transferpassagiers niet mee te nemen, strandden die reizigers niet op de overvolle luchthaven. Volgens KLM was de maatregel nodig omdat er sprake was ongunstige weersomstandigheden en baanonderhoud. Dat zorgde voor een domino-effect en voor verstoringen, meldde Schiphol eerder. 50 geannuleerde vluchten per dag KLM verwacht vandaag 'de operatie weer uit te kunnen voeren zoals eerder gepland', dus zonder lege vliegtuigen die richting Schiphol vliegen, heeft de luchtvaartmaatschappij laten weten. Dat betekent niet dat het vluchtschema helemaal als vanouds wordt. KLM kondigde vrijdag aan in het pinksterweekend tot vijftig vluchten per dag te annuleren om de situatie beheersbaar te houden. Vanmorgen staan er inderdaad diverse annuleringen op de vertrekborden. Het gaat voornamelijk om korte vluchten binnen Europa.