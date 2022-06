Jongen (12) aangereden tijdens avondvierdaagse, meerdere botbreuken

Dat zei Boogaard tegen AD Rotterdams Dagblad. Hij sprak gisteren na het ongeluk met klasgenootjes en vrienden van de 12-jarige jongen die eerste hulp hadden geboden. "Dit heeft een enorme impact gemaakt op ons dorp", zei Boogaard.

Meerdere botbreuken

De aanrijding gebeurde op de Waleweg in Strijen, hoe het heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De jongen werd met meerdere botbreuken naar het ziekenhuis gebracht, maar is buiten levensgevaar.