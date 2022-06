Emoties, stress en haast, maar zoektocht vermisten 'móét met structuur verlopen'

Wanneer ben je vermist, en hoe vaak gebeurt dat?

Jaarlijks krijgt de politie niet minder dan 40.000 meldingen van verdwijningen. Binnen een week wordt 90 procent van die mensen weer gevonden. Situaties waarbij iemand meer dan een jaar vermist is, komen weinig voor. Het gaat om zo’n 25 gevallen per jaar. Eén tot twee keer per jaar wordt er een amber alert uitgegeven.

Van een vermist persoon is voor de politie sprake als de persoon onverwacht verdwijnt en het onbekend is waar hij/zij nu is. Zijn/haar afwezigheid is afwijkend ten opzichte van het normale gedrag. En het moet in het belang van de vermiste persoon zijn dat deze wordt gevonden.

Start van een onderzoek bij urgente vermissing

Als de politie de vermissing urgent vindt, zal gelijk worden gestart met een onderzoek. Zoals het onderzoeken van de woning, telefoon en computer. Ook kunnen de gegevens worden opgenomen in het opsporingssysteem van de politie in binnen- en buitenland.

Bron: Politie en Slachtofferhulp