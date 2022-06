Bedrijf in Westland geschokt na beschuldiging uitbuiting Oekraïners

Vreugdenhil Bulbs & Plants uit het Westland is geschokt over berichten dat Oekraïense medewerkers bij hen worden uitgebuit. "Misstanden over contracten passen totaal niet bij wie wij zijn. Die mensen maken momenteel al genoeg ellende mee, dus daar moeten we extra voorzichtig mee zijn", zegt het bedrijf in een verklaring.

De uitbuiting bleek uit documenten die vakbond CNV in handen kreeg, en uit gesprekken van RTL Nieuws met Oekraïense werknemers die bij Vreugdenhil Bulbs & Plants werken. Ze vluchtten vanuit Oekraïne naar Polen en wilden vervolgens legaal werk vinden. De vrouwen kwamen uit voor het Poolse uitzendbedrijf Janpol, en zeggen dat ze worden uitgebuit. Zo heeft de groep te maken met wurgcontracten. Er staan bijvoorbeeld meerdere boetebepalingen in het contract. Werknemers kunnen een boete van 500 euro krijgen als ze met de Nederlandse plantenkwekerij contact opnemen over arbeidskwesties. Contracten Vreugdenhil Bulbs & Plants stelt dat het gaat om contracten van Oekraïners 'die in Polen werken en tijdelijk voor hun Poolse werkgever hier in Nederland bij ons werken'. Janpol zou een zogenoemd NEN-certificaat hebben, waarmee betalingen volgens de CAO Glastuinbouw zouden zijn gegarandeerd en loonstroken worden nagekeken. "Vandaar dat het ons zo schokte toen het nieuws over de contracten ons ter ore kwam. We hebben een mooi bedrijf, met een team van medewerkers die onder andere uit Polen, Roemenië en Letland afkomstig zijn. Veelal medewerkers waar we fijn mee samenwerken, die lang bij ons in dienst zijn en die ook in functies doorgroeien." Lees ook: Oekraïense arbeiders in Westland uitgebuit: 'Verwerpelijk' Vreugdenhil heeft de advocaat opdracht gegeven de situatie uit te zoeken. "Als blijkt dat de contracten inderdaad ethisch en juridisch niet in de haak zijn, dan gaan wij geen nieuwe werknemers meer via dit bedrijf uit Polen inlenen. We blijven in contact met onder andere CNV om dit soort misstanden te bestrijden en uit de wereld te helpen." Kwetsbare positie Veel Oekraïners zijn hun thuisland door de oorlog ontvlucht, en zoeken nu werk. Janpol, het Poolse bedrijf dat mensen uitzendt naar Westlandse kassen, detacheert voornamelijk Polen, maar nu ook veel Oekraïners naar Nederland. Wat is er aan de hand? Oekraïense vluchtelingen kunnen bij het Poolse uitzendbureau Janpol een contract tekenen om voor drie maanden bij een Nederlandse plantenkwekerij in de gemeente Westland te werken. In het contract staat dat Janpol tegen betaling de documenten van de werknemers in orde maakt, vervoer naar Nederland regelt en onderdak biedt. Er staan ook meerdere boetebepalingen in het contract. Werknemers kunnen bijvoorbeeld een boete van vijfhonderd euro krijgen als ze met de Nederlandse plantenkwekerij contact opnemen over arbeidskwesties. Ook moeten werknemers twintig procent van hun maandsalaris inleveren als ze willen stoppen met werken vóór het einde van hun contract van drie maanden. Dus als Oekraïners dringend naar hun thuisland moeten, wordt een deel van het salaris ingehouden. Volgens het Coördinatiecentrum Tegen Mensenhandel (Comensha) is er zelfs sprake van mensenhandel, omdat de Nederlandse en Poolse werkgevers 'grof misbruik maken van andermans kwetsbare positie' en Oekraïners uitbuiten. Ina Hut, directeur van Comensha, zegt dat 'deze werkgever heel goed weet dat ze volstrekt fout bezig zijn'. In hun contract staat onder meer dat werknemers bij een overtreding van de regels teruggestuurd kunnen worden naar Oekraïne, zegt Henry Stroek van vakbond CNV Vakmensen. Dat laatste bestrijdt Janpol. "Ze riskeren uitzetting en twee jaar inreisverbod, maar niet meer naar Oekraïne wegens de oorlog. Wel nog steeds naar Polen omdat ze daar ingeschreven staan." 'Wel voorschotten betaald' Janpol: "Er is ook uitgelegd, dat ze primair in het bedrijf van Janpol nodig zijn, maar dat het mogelijk is om opeenvolgend tijdelijk ook in het buitenland te werken." Ook zegt het bedrijf dat het onwaarschijnlijk is dat de werknemers pas op 20 juni hun eerste salaris krijgen. "Niemand heeft geklaagd. Als men niet aanklopt bij Janpol, dan weet Janpol niet, dat iemand het financieel moeilijk heeft." Volgens Janpol zijn er bovendien wel degelijk voorschotten betaald. Lees ook: Slapen in lekkende tenten: zo worden arbeidsmigranten behandeld