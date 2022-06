Energieprijs torenhoog, en dat blijft nog jaren zo: 'Ik heb angst voor de toekomst'

Het nieuwe normaal, want het oude normaal waren prijzen die we gewend waren van voor de herfst van vorig jaar. "Toen was het de vraag of we genoeg energie hadden voor de winter en leek de stijging van tijdelijke aard. En toen viel Rusland Oekraïne binnen en is energie onderdeel van het conflict geworden. Dat kan de markt veel langer beïnvloeden."

Energiebedrijven belasten

Energieleveranciers kopen nu energie in tegen hele hoge prijzen en berekenen die prijzen door aan consumenten. Dat gebeurt vaak twee keer per jaar, maar Hieminga ziet dat de contracten ook worden aangepast. "In sommige gevallen kunnen aanbieders dan iedere maand de prijzen aanpassen. Dat kán in het voordeel werken van de consument als de onzekerheid afneemt en energieprijzen, maar nu stijgt de prijs vaak."