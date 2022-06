Kijkers bedanken Jan de Hoop massaal: 'Door jou geen ochtendhumeur'

Op dat moment rolden er in menig huiskamer ook een traan over de wangen, schrijven veel mensen op sociale media. "Ook hier tranen over m'n wangen, een afsluiting van een tijdperk", laat Lina bijvoorbeeld weten. En Mieke schrijft: "Ook bij mij liepen de tranen over m'n wangen. Dat zal even wennen worden zonder Jan z'n fijne energie in de ochtend."

'Heerlijke start van de dag'

Ook Inez Jonker-Steenvoort hield het niet droog. "Ik ga hem zeker missen, het Ontbijtnieuws met Jan was echt een heerlijke start van de dag. En dat zijn mokken altijd matchten met zijn kleren was geweldig. Maar vooral dat hij zo gewoon was gebleven, een écht mens die je bijpraatte, dat was iedere dag heerlijk."