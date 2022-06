Politie neemt motoren in beslag na filmpje op Dumpert

De politie in Rotterdam heeft vier motoren in beslag genomen na onderzoek over een filmpje dat maandag op Dumpert verscheen. Op het filmpje is te zien hoe verschillende motorrijders met hoge snelheden tussen het verkeer door slingeren en onder meer rechts inhalen.

De motorrijders halen levensgevaarlijke capriolen uit, zo is te zien op de beelden. Staan stil op snelweg Zo staan ze onder meer even stil bij het uitrijden van de Beneluxtunnel en halen ze daarna met een enorme snelheid en een ronkende uitlaat meerdere auto's in. Ze rijden ook over de vluchtstrook en halen rechts in. De verkeerspolitie liet vanochtend weten dat ze na het filmpje vier motoren in beslag hebben genomen. Daarnaast zullen meerdere verdachten worden gehoord 'voor hun gedragingen'. De politie is nog op zoek naar getuigen.