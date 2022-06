Hond bijt kat dood en baasje loopt door: politie doet onderzoek

Een collega van Hannah rende zo hard als ze kon naar de kat om te kijken of het beestje nog te redden was. Ook bewoners van een naastgelegen ouderenflat kwamen naar buiten. Het baasje van de honden liep toen weg, ondanks het verzoek van de omstanders om te blijven tot de politie er was. "Hij peerde hem en toen besloot ik te filmen", zegt Hannah.

'Zo zielig voor de eigenaar'

De flatbewoners kenden de kat en zijn baasje, volgens Hannah was iedereen enorm geschrokken. "Het is zo zielig voor de eigenaar van de kat, voor wie de kat waarschijnlijk zijn alles was."

Buurtbewoner Colinda begon gisteren een kleine inzamelingsactie voor het baasje, omdat hij momenteel niet de financiële middelen zou hebben voor een waardig afscheid van de kat. Inmiddels is er 156 euro opgehaald, wat genoeg is voor een crematie. "Maar we hebben ook een aanbod gekregen van een crematorium om het gratis te doen. Als deze man daarvoor kiest, kan hij er een mooie urn bij regelen voor het geld wat ingezameld is."