'47 euro per pakje? Kabinet overweegt sigaretten flink duurder te maken'

Dat meldt de Telegraaf. De prijsverhoging moet in stapjes plaatsvinden, schrijft de krant. Nu ligt de prijs voor een pakje sigaretten in Nederland rond de 8 euro. In het regeerakkoord staat dat dit verhoogd mag worden naar 10 euro.

Australisch voorbeeld

Met de prijsverhoging naar 30 tot 47 euro in 2040 wil de staatssecretaris mensen ontmoedigen om te (blijven) roken. Hij neemt hierbij Australië als voorbeeld. Daar kost een pakje sigaretten namelijk gemiddeld zo'n 25 euro. Rook je een pakje per dag, dan ben je per jaar dus meer dan 9000 euro per jaar kwijt.