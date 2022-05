Drugslab ontploft in Friesland: dode en gewonde

In het Friese Haule zijn gisteravond bij een explosie in een drugslab aan de Polderweg een dode en een zwaargewonde gevallen. De gewonde is afgevoerd naar het ziekenhuis. Het is onbekend hoe dat slachtoffer eraan toe is.

De explosie vond rond 22.00 uur plaats in een schuur. Agenten vonden een dode en een gewonde. De politie doet onderzoek en heeft het gebied rondom de schuur afgezet. Gevaarlijke stoffen De brandweer onderzoekt het gebied rondom de schuur in verband met mogelijk vrijgekomen gevaarlijke stoffen. Het is volgens de politie een landelijke gebied met één woning in de buurt van de schuur. Verder is er geen direct gevaar voor omwonenden. Ook is de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) van de politie ter plekke voor het ontmantelen van het drugslab.