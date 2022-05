Steeds meer touroperators bieden treinreizen aan: 'Geen uren wachten in de rij'

Volgens Sunweb heeft dat vooral te maken met de groeiende vraag naar alternatieve manieren van reizen. "Mensen zien dat er een alternatief is voor het vliegtuig of de auto en denken: hé, laten we het nu proberen. Misschien ook door de situatie op Schiphol."

'Trein is ontspannender'

Iris (34) en Bouke (33) uit Apeldoorn weten als geen ander hoe het is om een grote reis te maken met de trein. Ze stapten drie jaar geleden op in Utrecht en kwamen via tussenstops in Berlijn, Moskou, China, Vietnam, Laos en Maleisië aan in Singapore. Waarom de trein hun voorkeur heeft in plaats van het vliegtuig? "We vinden een duurzaam leven belangrijk", zegt Iris. "Op een gegeven moment hebben we gewoon gezegd dat we niet meer willen vliegen. Ik geloof dat het tien keer slechter is voor het milieu."