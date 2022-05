Man (19) aangehouden, mogelijk betrokken bij dood Xavier Durlinger (19)

Xavier werd voor het laatst gezien op woensdag 11 mei. Hij fietste toen op een zwarte herenfiets (merk Cortina) aan de Ligne in Sittard.

Jubileumfeest familiebedrijf

Xavier is volgens 1Limburg de zoon van de eigenaar van schoenenzaak Durlinger, dat 43 winkels in het zuiden van het land heeft. Het familiebedrijf bestaat 140 jaar, maar het jubileumfeest is afgelast. "Helaas, zijn we genoodzaakt om door familieomstandigheden onze jubileum activiteiten per direct stop te zetten. Onze winkels zijn wel volgens reguliere openingstijden geopend. We hopen op jullie begrip in deze moeilijke tijden."