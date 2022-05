Amalia op kamers: omringd door vertrouwelingen, social media op de loer

Bij die bekendmaking werd ook duidelijk dat Amalia in de hoofdstad gaat wonen. "Er wordt woonruimte gehuurd die de prinses zal delen met enkele medestudenten", is het enige wat daarover naar buiten kwam. Daarmee rijst de vraag of we de kroonprinses kunnen verwachten op hospiteeravonden.

Kroonprinses op kijkavond?

Koninklijk Huis-verslaggever Sander Paulus stelt dat dat 'absoluut onmogelijk' is. "Dan komt de kroonprinses binnen op een kijkavond, en dan? Dat werkt echt niet zo. Ik heb begrepen dat er al een huis is gehuurd in Amsterdam." Ondanks de grote krapte op de Amsterdamse woningmarkt denkt ook koningshuisdeskundige Rick Evers dat er al een woning is gevonden. "En dat is geen kamer in een gewoon studentenhuis nee", vertelt hij. "Dat is voor de beveiliging gewoon geen optie."

Dat beaamt Justine Marcella, zij legt namelijk uit dat niet alleen de prinses een ruimte moeten hebben in Amsterdam: "Kijk naar Willem-Alexander. Hij woonde samen met drie huisgenoten, kippen, een haan én beveiligers. Ook voor hen moet ruimte zijn in het huis, want de prinses moet 24 uur per dag bewaakt worden. Ze slapen natuurlijk niet bij haar op de kamer, maar het huis moet wel groot genoeg zijn dat ook zij een eigen plek hebben."

Daarnaast moet het huis ook een vluchtroute hebben, voorzien zijn van een complex beveiligingssysteem en moet de prinses zich 'onbespied kunnen wanen'.