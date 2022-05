Verdachte fatale ruzie met pakketbezorger: 'Bang dat ik alles kwijtraak'

De advocaat van de verdachte vroeg hem vandaag voorlopig vrij te laten in afwachting van de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak, ergens dit najaar. De man is vader van een zoontje van zeven maanden, heeft net een huis en een vaste baan.

Eerder in aanraking met justitie

"Ik ben in een nachtmerrie terechtgekomen en ik ben bang dat ik alles kwijtraak." Maar de rechter vindt dat de man voorlopig in de cel moet blijven. Hij is eerder in aanraking geweest met justitie en de kans op herhaling is volgens de rechtbank ook aanwezig.