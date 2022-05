Ook studenten verdienen compensatie voor dure energie, vindt LSVb

"Veel studenten melden dat hun energierekening met 50 tot 80 euro per maand is gestegen", zegt LSVb-voorzitter Ama Boahene. "Dat is sowieso een enorm bedrag, maar zeker voor studenten. Toch kunnen zij geen aanspraak maken op de energiecompensatie voor huishoudens met een laag inkomen."

Extra werken niet mogelijk

Veel andere oplossingen ziet ze niet: "Studenten werken vaak al naast hun studie. Extra werken om de rekeningen te betalen is daarom niet altijd mogelijk. Dat betekent dat je meer geld moet lenen of hulp van je ouders nodig hebt om rond te komen. Dat is niet voor alle studenten mogelijk."