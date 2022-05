120 mensen sliepen vannacht op een stoel bij azc Ter Apel

Dat zei een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gisteravond. Voor ruim 120 asielzoekers in het opvangcentrum in Ter Apel was geen bed beschikbaar. "Ze moesten de nacht doorbrengen in de wachtruimte van de Immigratie- en Naturalisatiedienst."

Extra toeloop

Naast de reguliere instroom van asielzoekers was het gisteren in Ter Apel extra druk omdat de noodopvang in Breda en Nijmegen is gesloten. "Dit zorgde voor een extra toeloop van tweehonderd mensen", zegt de woordvoerder.