Trimbos: sigarettenpeuken 'forse bedreiging' voor dieren en mileu

Dat zegt Trimbos. "Onderzoek toont dat bij een concentratie van één sigarettenpeuk per liter water de helft van de vissen dreigt te overlijden. "Het instituut heeft de schadelijke gevolgen van zwerfpeuken op een rijtje gezet vanwege Wereld Niet Roken Dag.

Microplastics, nicotine en teer

Sigarenfilters zijn gemaakt van celluloseacetaat. Dat is slecht afbreekbaar en valt uiteindelijk uit elkaar in microplastics. In de filters zitten ook nicotine en teer. Vooral voor organismen die in het water leven zijn de peuken giftig, waarschuwt het instituut. Ze veroorzaken veranderd gedrag, veranderingen in het DNA-materiaal, onderdrukking van de ontwikkeling en sterfte.